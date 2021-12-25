"Грають у міні-футбол": Ребров висміяв тактику "Шахтаря" (відео)

Український фахівець розкритикував "Гірників".

Головний тренер ФК "Аль-Айн" (ОАЕ) Сергій Ребров, який потрапив в Англії в трансферний антирейтинг, вважає, що донецький "Шахтар" не грає першим номером, а просто катає м’яч у центрі поля.

Про це наставник заявив в інтерв’ю на YouTube-каналі "Бомбардир".

Сергій розповів, що слідкує за матчами і "Динамо", і "Шахтаря", проте він не зовсім розуміє ігрову філософію "Гірників". За словами Реброва, донеччани не грають першим номером, а просто набивають статистику володіння м’ячем шляхом передач між двома "опорниками", або між двома центрбеками. Тренер зазначив, що останнім часом "Шахтар" покращив гру та йде у правильному напрямку.

"Не можу сказати, що "Шахтар" грає першим номером. Якщо два опорні півзахисники та 2 центральні захисники між собою катають м’яч по 20 хвилин, я не вважаю, що ця команда грає першим номером. Я згоден з Олександром Сопком (ексфутболіст" Шахтаря"), який схарактеризував цю гру як елемент мініфутболу", — заявив фахівець.

Зазначимо, "Гірники" під керівництвом італійця Роберто Де Дзербі безславно завершили єврокубкову кампанію в сезоні 2021/22, а також йдуть на першому місці в турнірній таблиці української першості після осічки "Динамо" в останньому матчі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Ребров отримав чергове визнання в ОАЕ.