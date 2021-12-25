"Играют в мини-футбол": Ребров высмеял тактику "Шахтера" (видео)

Украинский специалист раскритиковал "Горняков".

Главный тренер ФК "Аль-Айн" (ОАЭ) Сергей Ребров, который угодил в Англии в трансферный антирейтинг, считает, что донецкий "Шахтер" не играет первым номером, а просто катает мяч в центре поля.

Об этом наставник заявил в интервью на YouTube-канале "Бомбардир".

Сергей рассказал, что следит за матчами и "Динамо", и "Шахтера", однако он не совсем понимает игровую философию "Горняков". По словам Реброва, дончане не играют первым номером, а просто набивают статистику владения мячом за счет передач между двумя "опорниками" или между двумя центральными защитниками. Тренер отметил, что в последнее время "Шахтер" улучшил игру и идет в правильном направлении.

"Не могу сказать, что "Шахтер" играет первым номером. Если два опорных полузащитника и 2 центральных защитника между собой катают мяч по 20 минут, я не считаю, что эта команда играет первым номером. Я согласен с Александром Сопко (экс-футболист "Шахтера"), который охарактеризовал эту игру как элемент мини-футбола", — заявил специалист.

Отметим, "Горняки" под руководством итальянца Роберто Де Дзерби бесславно завершили еврокубковую кампанию в сезоне 2021/22, а также идут на первом месте в турнирной таблице украинского первенства после осечки "Динамо" в последнем матче.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Ребров получил очередное признание в ОАЭ.