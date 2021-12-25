Ребров попал в позорный рейтинг английских СМИ

С этим сложно поспорить.

Английское издание Daily Star накануне нового года опубликовало рейтинг худших трансферов в истории английской Премьер-лиги. Рейтинг переходов отталкивался от сезона-1992/93, когда и был проведен первый сезон АПЛ.

Нынешний главный тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров также попал в данный список. По мнению журналистов портала, переход украинца в "Тоттенхэм" стал худшей сделкой "шпор" за последние 30 лет.

Напомним, Ребров стал игроком лондонского клуба летом 2000 года. По данным портала Transfermarkt.com, сумма сделки на то время составила 18 миллионов евро.

Нападающий провел в "Тоттенхэме" три года, при этом отправлялся в аренду в "Фенербахче". За все время Ребров провел 72 матча во всех турнирах, сумев отличиться 16 голами. После "шпор" украинский форвард играл "Вест Хэм", киевское "Динамо" и "Рубин".

"Сумма вложенных денег за украинца не оправдалась его игрой", — объясняют свой выбор журналисты.

Как ранее сообщал "Телеграф", Ребров стал рекордсменом чемпионата Объединенных Арабских Эмиратов среди тренеров.