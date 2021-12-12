Укр

"Динамо" не сумело обыграть "Зарю" в центральном матче тура (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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"Динамо" - "Заря" Новость обновлена 12 декабря 2021, 19:35
"Динамо" - "Заря"

Игра завершилась сенсацией.

В воскресенье, 12 декабря, киевское "Динамо", которое без побед завершило еврокубковую кампанию в сезоне 2021/22, в рамках центрального матча 18-го тура чемпионата Украины принимало "Зарю". Встреча состоялась в Киеве на НСК "Олимпийский" и завершилась со счетом 1:1.

В первом тайме за столичную команду голом отметился Виталий Буяльский, который воспользовался передачей Дениса Гармаша. А в начале второй 45-минутки луганчане сравняли счет. Красивым взятием ворот ударом с разворота отличился иранский форвард гостей Аллахьяр Сайядманеш.

Полный обзор встречи:

Этот результат означает, что киевляне отпустили "Шахтер" в отрыв в турнирной таблице УПЛ. "Динамо" с 45 очками занимает вторую строчку в первенстве. "Горняки" после победы над "Александрией" (1:2) имеют в своем активе 47 баллов. "Заря" (36 очков) — четвертая.

Команды уходят в отпуск. В марте 2022 года подопечные Виктора Скрипника сыграют с "Мариуполем" (05.03.2021), а "Бело-синие" возобновят официальные игры 26 февраля против "Ингульца".

Ранее "Телеграф" сообщал, что футболист "Динамо" убегал от рефери, чтобы избежать наказания.

Теги:
#Футбол #ФК Заря #УПЛ #ФК Динамо (Киев)
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