"Динамо" не зуміло обіграти "Зорю" у центральному матчі туру (відео)

Гра завершилася сенсацією.

У неділю, 12 грудня, київське "Динамо", яке без перемог завершило єврокубкову кампанію в сезоні 2021/22, у рамках центрального матчу 18-го туру чемпіонату України приймало "Зорю". Зустріч відбулася у Києві на НСК "Олімпійський" та завершилася з рахунком 1:1.

У першому таймі за столичну команду голом відзначився Віталій Буяльський, який скористався передачею Дениса Гармаша. А на початку другої 45-хвилинки луганчани зрівняли рахунок. Красивим взяттям воріт ударом з розвороту відзначився іранський форвард гостей Аллах’яр Сайядманеш.

Повний огляд зустрічі:

Цей результат означає, що кияни відпустили "Шахтар" у відрив у турнірній таблиці УПЛ. "Динамо" з 45 очками посідає другий рядок у першості. "Гірники" після перемоги над "Олександрією" (1:2) мають у своєму активі 47 балів. "Зоря" (36 очок) — четверта.

Команди йдуть у відпустку. У березні 2022 року підопічні Віктора Скрипника зіграють із "Маріуполем" (05.03.2021), а "Біло-сині" відновлять офіційні ігри 26 лютого проти "Інгульця".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що футболіст "Динамо" тікав від рефері, щоб уникнути покарання.