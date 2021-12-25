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Ребров потрапив до ганебного рейтингу англійських ЗМІ

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
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Сергій Ребров Новина оновлена 25 грудня 2021, 12:46
Сергій Ребров

Із цим складно посперечатися.

Англійське видання Daily Star напередодні нового року опублікувало рейтинг найгірших трансферів в історії англійської Прем’єр-ліги. Рейтинг переходів відштовхувався від сезону-1992/93, коли був проведений перший сезон АПЛ.

Цьогорічний головний тренер "Аль-Айна" Сергій Ребров також потрапив до цього списку. На думку журналістів порталу, перехід українця до "Тоттенхема" став найгіршою угодою "шпор" за останні 30 років.

Нагадаємо, Ребров став гравцем лондонського клубу влітку 2000 року. За даними порталу Transfermarkt.com, сума угоди на той час склала 18 мільйонів євро.

Нападник провів у "Тоттенхемі" три роки, при цьому вирушав у оренду у "Фенербахчі". За весь час Ребров провів 72 матчі у всіх турнірах, зумівши відзначитись 16 голами. Після "шпор" український форвард грав "Вест Хем", київське "Динамо" та "Рубін".

"Сума вкладених грошей за українця не виправдалася його грою", — пояснюють свій вибір журналісти.

Як раніше повідомляв Телеграф, Ребров став рекордсменом чемпіонату Об’єднаних Арабських Еміратів серед тренерів.

Теги:
#ФК Тоттенхем #Сергій Ребров
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