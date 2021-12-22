Коноплянка покине "Шахтар"

У донецькому клубі півзахисник своїм так і не став.

Півзахисник донецького "Шахтаря" Євген Коноплянка наступного літа покине команду.

Як повідомляв журналіст ютуб-проекту "ТаТоТаке" Андрій Сеньків, донеччани вирішили не продовжувати контракт із 32-річним півзахисником.

Це пов’язано з тим, що Коноплянка отримує дуже мало ігрового часу в клубі, а зарплата футболіста становить близько 2,5 мільйонів євро на рік.

Цього сезону у всіх турнірах Коноплянка провів два матчі і результативними діями не відрізнявся.

Коноплянка перейшов у "Шахтар" у 2019 році із "Шальке". Разом із донецьким клубом Євген двічі ставав чемпіоном України, а також вигравав Кубок країни. Портал Transfermarkt.com оцінює вартість гравця у півтора мільйона євро.

Як раніше повідомляв Телеграф, київське "Динамо" взимку планує максимально оновити склад. Найближчим часом Віталій Миколенко перейде до "Евертона", а агенти розпочали пошуки нових команд для півзахисників Віктора Циганкова, Карлоса Де Пени та Беньяміна Вербича. Проте конкретики щодо трансферів останніх трьох поки що немає.