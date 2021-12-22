Укр

Коноплянка покинет "Шахтер"

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
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Евгений Коноплянка Новость обновлена 22 декабря 2021, 13:25
Евгений Коноплянка

В донецком клубе полузащитник своим так и не стал.

Полузащитник донецкого "Шахтера" Евгений Коноплянка следующим летом покинет команду.

Как сообщал журналист ютуб-проекта "ТаТоТаке" Андрей Сенькив, дончане приняли решение не продлевать контракт с 32-летним полузащитником.

Это связано с тем, что Коноплянка получает очень мало игрового времени в клубе, а зарплата футболиста составляет порядка 2.5 миллионов евро в год.

В нынешнем сезоне во вех турнирах Коноплянка провел два матча и результативными действиями не отличался.

Коноплянка перешел в "Шахтер" в 2019 году из "Шальке". Вместе с донецким клубом Евгений дважды становился чемпионом Украины, а также выигрывал Кубок страны. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в полтора миллиона евро.

Как ранее сообщал "Телеграф", киевское "Динамо" зимой планирует максимально обновить состав. В ближайшее время Виталий Миколенко перейдет в "Эвертон", а агенты начали поиски новых команд для полузащитников Виктора Цыганкова, Карлоса Де Пены и Беньямина Вербича. Однако конкретики по трансферов последних троих пока нет.

Теги:
#ФК Шахтер #УПЛ #Евгений Коноплянка
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