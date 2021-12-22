Коноплянка покинет "Шахтер"

В донецком клубе полузащитник своим так и не стал.

Полузащитник донецкого "Шахтера" Евгений Коноплянка следующим летом покинет команду.

Как сообщал журналист ютуб-проекта "ТаТоТаке" Андрей Сенькив, дончане приняли решение не продлевать контракт с 32-летним полузащитником.

Это связано с тем, что Коноплянка получает очень мало игрового времени в клубе, а зарплата футболиста составляет порядка 2.5 миллионов евро в год.

В нынешнем сезоне во вех турнирах Коноплянка провел два матча и результативными действиями не отличался.

Коноплянка перешел в "Шахтер" в 2019 году из "Шальке". Вместе с донецким клубом Евгений дважды становился чемпионом Украины, а также выигрывал Кубок страны. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в полтора миллиона евро.

Как ранее сообщал "Телеграф", киевское "Динамо" зимой планирует максимально обновить состав. В ближайшее время Виталий Миколенко перейдет в "Эвертон", а агенты начали поиски новых команд для полузащитников Виктора Цыганкова, Карлоса Де Пены и Беньямина Вербича. Однако конкретики по трансферов последних троих пока нет.