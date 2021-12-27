"Шахтер" поборется с "Реалом" за юного бразильца (видео)

"Горняки" следят за футболистом.

Центральный нападающий "Ботафого" Матеус Насименто может перейти в донецкий "Шахтер", который недавно попрощался с Марлосом.

Об этом сообщает Defensa Central.

17-летний футболист привлек внимание не только дончан, но и мадридского "Реала". Transfermarkt оценивает форварда юношеской сборной Бразилии (U-18) в баснословные 5 млн евро. Контракт игрока с "Ботафого" действует до 30 июня 2023 года.

Отметим, в 2021 году Матеус забил всего один гол за основную команду, сыграв 8 игр. Добавим, что "Ботафого" выиграл бразильский дивизион B и в следующем сезоне сыграет в элите чемпионата Бразилии по футболу.

Насименто обладает потрясающей техникой, а также хорошим виденьем поля.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Шахтеру" поступало солидное предложение по Михаилу Мудрику, но "Горняки" отказали. Кроме того, донецкий клуб сам получил отказ от "Сассуоло", который не захотел отпускать Жереми Бога в донецкий клуб. Добавим, что "Шахтер", вероятно, покинет Евгений Коноплянка.

Напомним, Сергей Ребров раскритиковал игровую философию "Шахтера".