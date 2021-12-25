"Шахтер" получил отказ по трансферу быстроногого ивуарийца (видео)

Футболист может перейти в "Аталанту".

Донецкий "Шахтер", который вскоре попрощается с Евгением Коноплянкой, сделал предложение по игроку "Сассуоло" Жереми Бога, однако итальянский клуб отверг его.

Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо на своей страничке в Twitter.

По информации источника, предложение "Горняков" было отвергнуто, ведь "Сассуоло" хочет заработать на сделке около 25 млн евро. Дончане, по информации журналиста Марко Контерио, предлагали за Бога 10 млн евро и Манора Соломона, а "Аталанта", которая также заинтересована в ивуарийце, дает за игрока 18 млн евро.

Добавим, что Бога ранее был подопечным нынешнего наставника "Шахтера" Роберто Де Дзерби, который пришел в донецкий клуб именно из "Сассуоло". В текущей компании 24-летний ивуарийский левый вингер сделал 3 ассиста в 12 матчах за команду. Transfermarkt оценивает футболиста в 20 миллионов евро.

Жереми обладает потрясающей техникой и скоростью. Футболист превосходно прорывает оборону соперников и обводит защитников.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Шахтер" продал молодого украинца Марка Мампасси в российский "Локомотив".