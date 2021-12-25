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"Шахтар" отримав відмову щодо трансферу швидконогого івуарійця (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Жеремі Бога Новина оновлена 25 грудня 2021, 08:37
Жеремі Бога

Футболіст може перейти до "Аталанти".

Донецький "Шахтар", який незабаром попрощається з Євгеном Коноплянкою, зробив пропозицію щодо гравця "Сассуоло" Жеремі Бога, проте італійський клуб відкинув його.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо на своїй сторінці у Twitter.

За інформацією джерела, пропозиція "Гірників" була відкинута, адже "Сассуоло" хоче заробити на угоді близько 25 млн євро. Донеччани, за інформацією журналіста Марко Контеріо, пропонували за Бога 10 млн євро та Манора Соломона, а "Аталанта", яка також зацікавлена в івуарійцеві, дає за гравця 18 млн євро.

Додамо, що Бога раніше був підопічним нинішнього наставника "Шахтаря" Роберто Де Дзербі, який прийшов у донецький клуб саме із "Сассуоло". У поточній компанії 24-річний івуарійський лівий вінгер зробив 3 асиста у 12 матчах за команду. Transfermarkt оцінює футболіста у 20 мільйонів євро.

Жеремі має приголомшливу техніку і швидкість. Футболіст чудово прориває оборону суперників та обводить захисників.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що "Шахтар" продав молодого українця Марка Мампассі у російський "Локомотив".

Теги:
#Футбол #ФК Шахтар #ФК Сассуоло #Жеремі Бога
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