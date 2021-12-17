Один із найперспективніших українських футболістів переїхав грати в Росію

І все ж таки цей трансфер трапився.

Захисник донецького "Шахтаря" Марк Мампассі, яким давно цікавилися російські клуби, став гравцем московського "Локомотива".

Як повідомляє офіційний сайт "залізничників", угода з 18-річним українцем підписана на п’ять років. За даними ЗМІ, сума трансферу склала чотири мільйони євро.

Раніше російські медіа повідомляли, що Мампассі може взяти російське громадянство і в майбутньому представлятиме збірну Росії.

Нинішнього сезону Мампассі грав в оренді в "Маріуполі". У 15-ти іграх чемпіонату України 18-річний українець відзначився результативною передачею. Також Мампассі є гравцем юнацької збірної України. За команду U-17 футболіст зіграв 12 матчів та забив 2 м’ячі, а у складі збірної U-19 провів 3 зустрічі.

Експерти вважають Марка Мампассі одним із найперспективніших центральних захисників свого покоління.

Як раніше повідомляв "Телеграф", інший українець у Росії Ярослав Ракицький готовий піти на серйозне зниження зарплати, щоб продовжити кар’єру у складі чемпіона російської Прем’єр-ліги.