Укр

Один из самых перспективных украинских футболистов переехал играть в Россию

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
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Марк Мампасси Новость обновлена 17 декабря 2021, 16:29
Марк Мампасси

И все же этот трансфер случился.

Защитник донецкого "Шахтера" Марк Мампасси, которым давно интересовались российские клубы, стал игроком московского "Локомотива".

Как сообщает официальный сайт "железнодорожников", соглашение с 18-летним украинцем подписано на пять лет. По данным СМИ, сумма сделки составила четыре миллиона евро.

Ранее российские медиа сообщали, что Мампасси может взять российское гражданство и в будущем представлять сборные России.

В нынешнем сезоне Мампасси играл в аренде в "Мариуполе". В 15 играх чемпионата Украины 18-летний украинец отличился результативной передачей. Также Мампасси является игроком юношеской сборной Украины. За команду U-17 футболист сыграл 12 матчей и забил 2 мяча, а в составе сборной U-19 провёл 3 встречи.

Эксперты считают Марка Мампасси одним из самых перспективных центральных защитников в своем поколении.

Как ранее сообщал "Телеграф", другой украинец в России, Ярослав Ракицкий готов пойти на серьезное снижение зарплаты, чтобы продолжить карьеру в составе чемпиона российской Премьер-лиги.

Теги:
#ФК Шахтер #ФК Локомотив #УПЛ #РПЛ
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