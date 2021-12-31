Полуфиналист Лиги чемпионов согласился перейти в "Шахтер" (видео)

Ждем Нереса уже в ближайшее время.

Полузащитник "Аякса" Давид Нерес, интерес к которому приписывали "Шахтеру", дал согласие на переход в донецкий клуб.

Как сообщает TodoFichajes, "горняки" сделали второе предложение клубу из Амстердама в размере 15 миллионов евро, и голландцы приняли решение согласиться на данный переход.

В нынешнем сезоне 24-летний бразилец провел 22 матча во всех турнирах, в которых забил 4 мяча и отдал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро. Контракт с "Аяксом" у футболиста истекает летом 2023 года.

За время, проведенное в Голландии, игрок дважды становился чемпионом страны и столько же раз брал национальный Кубок. Два сезона назад "Аякс" сенсационно пробился в 1/2 финала Лиги чемпионов, где уступил дорогу в финал "Тоттенхэму".

В летнее трансферное окно "Шахтер" пополнил еще один бывший игрок красно-белых Лассина Траоре.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Шахтеру" поступило улучшенное предложение по Михаилу Мудрику. Украинский полузащитник в ближайшее время может перебраться в АПЛ, где футболистом очень активно интересуется середняк чемпионата Англии "Брентфорд".