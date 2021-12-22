Звезды "Динамо" поздравили одноклубника российской песней: видео со свадьбы слили в интернет

Хит вызвал фурор на мероприятии.

На выходных в Киеве состоялась свадьба защитника "Динамо" Дениса Попова и его девушки Дарьи.

На снимках в интернете было замечено много звезд украинского футбола, которые посетили мероприятие. Среди них президент киевского "Динамо" Игорь Суркис и его брат Григорий, а также уйма бывших и нынешних игроков столичного клуба.

Отдельное поздравление исполнили Владислав Дубинчак, Николай Шапаренко и Богдан Леднев. Футболисты приняли решение исполнить хит "Генералы песчаных карьеров" группы "Несчастный случай".

В комментариях зрители начали массово писать, что именно этот хит они долго и ждали. Судя по реакции в зале во время празднования, присутствующим песня в исполнении трио динамовцев также понравилась.

22-летний Денис Попов ранее встречался с известной украинской дзюдоисткой Дарьей Белодед, однако до свадьбы у пары дело не дошло.

Как ранее сообщал "Телеграф", Валерия Бойко, жена вратаря "Динамо" Дениса Бойко, на отдыхе выложила откровенное фото.