Укр

Звезды "Динамо" поздравили одноклубника российской песней: видео со свадьбы слили в интернет

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
Дата публикации
Читати українською
Автор
254
Владислав Дубинчак, Денис Попов и Николай Шапаренко Новость обновлена 22 декабря 2021, 12:18
Владислав Дубинчак, Денис Попов и Николай Шапаренко

Хит вызвал фурор на мероприятии.

На выходных в Киеве состоялась свадьба защитника "Динамо" Дениса Попова и его девушки Дарьи.

На снимках в интернете было замечено много звезд украинского футбола, которые посетили мероприятие. Среди них президент киевского "Динамо" Игорь Суркис и его брат Григорий, а также уйма бывших и нынешних игроков столичного клуба.

Отдельное поздравление исполнили Владислав Дубинчак, Николай Шапаренко и Богдан Леднев. Футболисты приняли решение исполнить хит "Генералы песчаных карьеров" группы "Несчастный случай".

В комментариях зрители начали массово писать, что именно этот хит они долго и ждали. Судя по реакции в зале во время празднования, присутствующим песня в исполнении трио динамовцев также понравилась.

22-летний Денис Попов ранее встречался с известной украинской дзюдоисткой Дарьей Белодед, однако до свадьбы у пары дело не дошло.

Как ранее сообщал "Телеграф", Валерия Бойко, жена вратаря "Динамо" Дениса Бойко, на отдыхе выложила откровенное фото.

Теги:
#ФК Динамо (Киев) #Денис Попов #Николай Шапаренко #Владислав Дубинчак
Декабрь подготовил украинцам несколько погодных сюрпризов
Украина
Потепление, а затем морозы до минус 21: чем удивит погода в Украине до конца года
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Декабрь подготовил украинцам несколько погодных сюрпризов
Потепление, а затем морозы до минус 21: чем удивит погода в Украине до конца года
Дата публикации
Категория
Жестокое убийство двух бездомных
Убили ради забавы: появились подробности гибели бездомных в Днепре
Дата публикации
Категория
Лидеры ОПЗЖ Виктор Медведчук, Юрий Бойко и Сергей Левочкин
Тень Банковой и влияние России: кто хочет разделить ОПЗЖ перед выборами в Раду
Дата публикации
Категория
Погибший шел по рельсам
Не реагировал на сигнал: в Киеве поезд сбил человека (фото 18+)
Дата публикации
Категория
Мужчину держали связанным по рукам и ногам
Бывшая супруга похитила иностранца и удерживала его в подвале: подробности ЧП в Киеве (фото, видео)