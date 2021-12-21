Жена вратаря "Динамо" засветила фигуру в крохотном бикини (фото)
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Супруга стража ворот порадовала подписчиков яркими фото.
Валерия Бойко, жена вратаря киевского "Динамо" и сборной Украины Дениса Бойко, опубликовала новые снимки с отдыха.
Соответствующие фото появились на страничке красотки в Instagram.
Супруга футболиста опубликовала фотографии, сделанные на пляже. На снимках Бойко залезла в гамак, однако сделала она это не для того, чтобы отдохнуть, а ради ярких кадров. Поклонники были в восторге от горячих снимков Валерии. Красотка сопроводила пост сердечком, а Денис отреагировал на эту публикацию "сердечками" и "огнями".
К слову, Денис в своих соцсетях также публикует снимки с отдыха, сопровождая их геотегом "Мальдивы".
Добавим, что Валерия совсем не стесняется и частенько радует свою 60-тысячную армию подписчиков горячими снимками, сделанных в разных уголках мира.
Напомним, Денис в сезоне 2021/22 потерял место в сборной Украины, а также является вторым кипером в "Динамо", где Мирча Луческу доверяет больше Георгию Бущану. В текущей кампании 33-летний Бойко сыграл всего 6 матчей на клубном уровне, пропустив 4 гола.
Ранее "Телеграф" сообщал, что футболист "Динамо" убегал от рефери во время еврокубкового матча, чтобы не получить желтую карточку.
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