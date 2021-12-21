Укр

Жена вратаря "Динамо" засветила фигуру в крохотном бикини (фото)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Денис и Валерия Бойко Новость обновлена 21 декабря 2021, 13:33
Денис и Валерия Бойко

Супруга стража ворот порадовала подписчиков яркими фото.

Валерия Бойко, жена вратаря киевского "Динамо" и сборной Украины Дениса Бойко, опубликовала новые снимки с отдыха.

Соответствующие фото появились на страничке красотки в Instagram.

Супруга футболиста опубликовала фотографии, сделанные на пляже. На снимках Бойко залезла в гамак, однако сделала она это не для того, чтобы отдохнуть, а ради ярких кадров. Поклонники были в восторге от горячих снимков Валерии. Красотка сопроводила пост сердечком, а Денис отреагировал на эту публикацию "сердечками" и "огнями".

К слову, Денис в своих соцсетях также публикует снимки с отдыха, сопровождая их геотегом "Мальдивы".

Добавим, что Валерия совсем не стесняется и частенько радует свою 60-тысячную армию подписчиков горячими снимками, сделанных в разных уголках мира.

Валерия Бойко снялась топлес
Валерия Бойко снялась топлес
Валерия Бойко в купальнике
Валерия Бойко в купальнике
Валерия Бойко на лежаке на пляже
Валерия Бойко на лежаке на пляже
Валерия Бойко на качели
Валерия Бойко на качели
Валерия Бойко блеснула фигурой на яхте
Валерия Бойко блеснула фигурой на яхте

Напомним, Денис в сезоне 2021/22 потерял место в сборной Украины, а также является вторым кипером в "Динамо", где Мирча Луческу доверяет больше Георгию Бущану. В текущей кампании 33-летний Бойко сыграл всего 6 матчей на клубном уровне, пропустив 4 гола.

Ранее "Телеграф" сообщал, что футболист "Динамо" убегал от рефери во время еврокубкового матча, чтобы не получить желтую карточку.

Теги:
#Футбол #ФК Динамо (Киев) #Денис Бойко
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