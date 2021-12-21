Жена вратаря "Динамо" засветила фигуру в крохотном бикини (фото)

Супруга стража ворот порадовала подписчиков яркими фото.

Валерия Бойко, жена вратаря киевского "Динамо" и сборной Украины Дениса Бойко, опубликовала новые снимки с отдыха.

Соответствующие фото появились на страничке красотки в Instagram.

Супруга футболиста опубликовала фотографии, сделанные на пляже. На снимках Бойко залезла в гамак, однако сделала она это не для того, чтобы отдохнуть, а ради ярких кадров. Поклонники были в восторге от горячих снимков Валерии. Красотка сопроводила пост сердечком, а Денис отреагировал на эту публикацию "сердечками" и "огнями".

К слову, Денис в своих соцсетях также публикует снимки с отдыха, сопровождая их геотегом "Мальдивы".

Добавим, что Валерия совсем не стесняется и частенько радует свою 60-тысячную армию подписчиков горячими снимками, сделанных в разных уголках мира.

Валерия Бойко снялась топлес

Валерия Бойко в купальнике

Валерия Бойко на лежаке на пляже

Валерия Бойко на качели

Валерия Бойко блеснула фигурой на яхте

Напомним, Денис в сезоне 2021/22 потерял место в сборной Украины, а также является вторым кипером в "Динамо", где Мирча Луческу доверяет больше Георгию Бущану. В текущей кампании 33-летний Бойко сыграл всего 6 матчей на клубном уровне, пропустив 4 гола.

Ранее "Телеграф" сообщал, что футболист "Динамо" убегал от рефери во время еврокубкового матча, чтобы не получить желтую карточку.