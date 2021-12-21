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Дружина воротаря "Динамо" засвітила фігуру у крихітному бікіні (фото)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
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Денис та Валерія Бойки Новина оновлена 21 грудня 2021, 13:33
Денис та Валерія Бойки

Дружина голкіпера порадувала підписників яскравими фото.

Валерія Бойко, дружина воротаря київського "Динамо" та збірної України Дениса Бойка, опублікувала нові знімки з відпочинку.

Відповідні фото з’явилися на сторінці красуні в Instagram.

Дружина футболіста опублікувала фотографії, які були зроблені на пляжі. На знімках Бойко залізла в гамак, проте зробила це не для того, щоб відпочити, а заради яскравих кадрів. Шанувальники були в захваті від гарячих знімків Валерії. Красуня супроводила пост серцем, а Денис відреагував на цю публікацію "сердечками" та "вогнями".

До речі, Денис у своїх соцмережах також публікує знімки з відпочинку, супроводжуючи їх геотегом "Мальдіви".

Додамо, що Валерія зовсім не соромиться і часто тішить свою 60-тисячну армію підписників гарячими знімками, зробленими у різних куточках світу.

Валерія Бойко показала себе топлес
Валерія Бойко показала себе топлес
Валерія Бойко у купальнику
Валерія Бойко у купальнику
Валерія Бойко на лежаку на пляжі
Валерія Бойко на лежаку на пляжі
Валерія Бойко на гойдалці
Валерія Бойко на гойдалці
Валерія Бойко блиснула фігурою на яхті
Валерія Бойко блиснула фігурою на яхті

Нагадаємо, Денис у сезоні 2021/22 втратив місце у збірній України, а також є другим кіпером у "Динамо", де Мірча Луческу довіряє більше Георгію Бущану. У поточній кампанії 33-річний Бойко зіграв лише 6 матчів на клубному рівні, пропустивши 4 голи.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що футболіст "Динамо" тікав від рефері під час єврокубкового матчу, щоб не отримати жовту картку.

Теги:
#Футбол #ФК Динамо (Київ) #Денис Бойко
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