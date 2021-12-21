Дружина воротаря "Динамо" засвітила фігуру у крихітному бікіні (фото)

Дружина голкіпера порадувала підписників яскравими фото.

Валерія Бойко, дружина воротаря київського "Динамо" та збірної України Дениса Бойка, опублікувала нові знімки з відпочинку.

Відповідні фото з’явилися на сторінці красуні в Instagram.

Дружина футболіста опублікувала фотографії, які були зроблені на пляжі. На знімках Бойко залізла в гамак, проте зробила це не для того, щоб відпочити, а заради яскравих кадрів. Шанувальники були в захваті від гарячих знімків Валерії. Красуня супроводила пост серцем, а Денис відреагував на цю публікацію "сердечками" та "вогнями".

До речі, Денис у своїх соцмережах також публікує знімки з відпочинку, супроводжуючи їх геотегом "Мальдіви".

Додамо, що Валерія зовсім не соромиться і часто тішить свою 60-тисячну армію підписників гарячими знімками, зробленими у різних куточках світу.

Валерія Бойко показала себе топлес

Валерія Бойко у купальнику

Валерія Бойко на лежаку на пляжі

Валерія Бойко на гойдалці

Валерія Бойко блиснула фігурою на яхті

Нагадаємо, Денис у сезоні 2021/22 втратив місце у збірній України, а також є другим кіпером у "Динамо", де Мірча Луческу довіряє більше Георгію Бущану. У поточній кампанії 33-річний Бойко зіграв лише 6 матчів на клубному рівні, пропустивши 4 голи.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що футболіст "Динамо" тікав від рефері під час єврокубкового матчу, щоб не отримати жовту картку.