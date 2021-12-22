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Зірки "Динамо" привітали одноклубника російською піснею: відео з весілля злили в інтернет

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
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Владислав Дубінчак, Денис Попов та Микола Шапаренко Новина оновлена 22 грудня 2021, 12:18
Владислав Дубінчак, Денис Попов та Микола Шапаренко

Хіт спричинив фурор на заході.

На вихідних у Києві відбулося весілля захисника "Динамо" Дениса Попова та його дівчини Дарії.

На знімках в інтернеті помітили багато зірок українського футболу, які відвідали весілля. Серед них президент київського "Динамо" Ігор Суркіс і його брат Григорій, а також безліч колишніх і нинішніх гравців столичного клубу.

Окреме привітання виконали Владислав Дубінчак, Микола Шапаренко та Богдан Леднєв. Футболісти вирішили виконати хіт "Генерали піщаних кар’єрів" гурту "Нещасний випадок".

У коментарях глядачі почали масово писати, що саме на цей хіт вони довго й чекали. Судячи з реакції у залі під час святкування, присутнім пісня у виконанні тріо динамівців також сподобалась.

22-річний Денис Попов раніше зустрічався з відомою українською дзюдоїсткою Дар’єю Білодід, проте до весілля у пари справа не дійшла.

Як раніше повідомляв "Телеграф", Валерія Бойко, дружина воротаря "Динамо" Дениса Бойка, на відпочинку виклала відверте фото.

Теги:
#ФК Динамо (Київ) #Денис Попов #Микола Шапаренко #Владислав Дубінчак
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