Зірки "Динамо" привітали одноклубника російською піснею: відео з весілля злили в інтернет
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Хіт спричинив фурор на заході.
На вихідних у Києві відбулося весілля захисника "Динамо" Дениса Попова та його дівчини Дарії.
На знімках в інтернеті помітили багато зірок українського футболу, які відвідали весілля. Серед них президент київського "Динамо" Ігор Суркіс і його брат Григорій, а також безліч колишніх і нинішніх гравців столичного клубу.
Окреме привітання виконали Владислав Дубінчак, Микола Шапаренко та Богдан Леднєв. Футболісти вирішили виконати хіт "Генерали піщаних кар’єрів" гурту "Нещасний випадок".
У коментарях глядачі почали масово писати, що саме на цей хіт вони довго й чекали. Судячи з реакції у залі під час святкування, присутнім пісня у виконанні тріо динамівців також сподобалась.
22-річний Денис Попов раніше зустрічався з відомою українською дзюдоїсткою Дар’єю Білодід, проте до весілля у пари справа не дійшла.
Як раніше повідомляв "Телеграф", Валерія Бойко, дружина воротаря "Динамо" Дениса Бойка, на відпочинку виклала відверте фото.
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