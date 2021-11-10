Укр

"Ай, какая": девушка футболиста "Шахтера" посетила Рим, где похвасталась стройными ножками (фото)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
164
Анастасия Гладун и Ефим Конопля Новость обновлена 10 ноября 2021, 10:49
Анастасия Гладун и Ефим Конопля

Красотка увидела красоты вечного города.

Анастасия Гладун, девушка защитника "Шахтера" и сборной Украины Ефима Конопли, посетила Рим и Ватикан.

Об этом Анастасия рассказала на своей страничке в Instagram.

Анастасия опубликовала два снимка: один был сделан в Риме, а второй в Ватикане. На фото Гладун позирует в белой кофточке, юбке и колготках, демонстрируя подписчикам свою фигуру. Фото за день собрали более 500 лайков, а также немало комментариев, в которых пользователи засыпали красотку комплиментами. К слову, Ефим прокомментировал одну фотографию: "Великолепие воплоти", а на втором снимке можно увидеть комментарий Дарьи Савиной, жены защитника "Шахтера" Валерия Бондаря: "Ух, какая". Отметим, Савина также любит радовать своих фанатов горячими снимками.

Анастасия Гладун в Ватикане
Анастасия Гладун в Ватикане
Девушка также посмотрела на красоты Рима
Девушка также посмотрела на красоты Рима

Напомним, Гладун ранее встречалась с защитником "Динамо" Денисом Поповым.

В сезоне 2021/22 22-летний Конопля сыграл 8 матчей за "Шахтер" во всех турнирах, записав на свой счет 5 голевых передач.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в "Динамо" увидели след "Шахтера" в скандальном поражении "Бело-синих" от "Ворсклы" (1:2).

Теги:
#Футбол #ФК Шахтер #Ефим Конопля #Анастасия Гладун
Коронавирус в Украине продолжает распространятся
Украина
Вдвое обгоняем Индию и Румынию: Украина третья в мире по смертности от коронавируса
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Коронавирус в Украине продолжает распространятся
Вдвое обгоняем Индию и Румынию: Украина третья в мире по смертности от коронавируса
Дата публикации
Категория
Утро на границе Польши и Беларуси.
Сотни попыток прорыва и напуганные стрельбой мигранты : что происходит на границе Польши и Беларуси (видео)
Дата публикации
Категория
Так выглядит теперь выход из станции метро Дворец спорта
Парковка у метро: кто превратил городскую землю у станции "Дворец спорта" в частную стоянку
Дата публикации
Категория
Маски обязательно носить в общественных местах.
Госпитализации выросли вдвое: хроники пандемии коронавируса на 10 ноября
Дата публикации
Категория
Николай Харьковский, устроивший смертельное ДТП
Адвокат потерпевших о заключенном Коле Харьковском: Никакой вины и раскаяния