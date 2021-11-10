"Ай, какая": девушка футболиста "Шахтера" посетила Рим, где похвасталась стройными ножками (фото)

Красотка увидела красоты вечного города.

Анастасия Гладун, девушка защитника "Шахтера" и сборной Украины Ефима Конопли, посетила Рим и Ватикан.

Об этом Анастасия рассказала на своей страничке в Instagram.

Анастасия опубликовала два снимка: один был сделан в Риме, а второй в Ватикане. На фото Гладун позирует в белой кофточке, юбке и колготках, демонстрируя подписчикам свою фигуру. Фото за день собрали более 500 лайков, а также немало комментариев, в которых пользователи засыпали красотку комплиментами. К слову, Ефим прокомментировал одну фотографию: "Великолепие воплоти", а на втором снимке можно увидеть комментарий Дарьи Савиной, жены защитника "Шахтера" Валерия Бондаря: "Ух, какая". Отметим, Савина также любит радовать своих фанатов горячими снимками.

Анастасия Гладун в Ватикане

Девушка также посмотрела на красоты Рима

Напомним, Гладун ранее встречалась с защитником "Динамо" Денисом Поповым.

В сезоне 2021/22 22-летний Конопля сыграл 8 матчей за "Шахтер" во всех турнирах, записав на свой счет 5 голевых передач.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в "Динамо" увидели след "Шахтера" в скандальном поражении "Бело-синих" от "Ворсклы" (1:2).