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"Ай, яка": дівчина футболіста "Шахтаря" відвідала Рим, де похвалилася стрункими ніжками (фото)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Анастасія Гладун та Юхим Конопля Новина оновлена 10 листопада 2021, 10:49
Анастасія Гладун та Юхим Конопля

Красуня побачила красу вічного міста.

Анастасія Гладун, дівчина захисника "Шахтаря" та збірної України Юхима Коноплі, відвідала Рим та Ватикан.

Про це Анастасія розповіла на своїй сторінці в Instagram.

Анастасія опублікувала два знімки: один був зроблений у Римі, а другий у Ватикані. На фото Гладун позує у білій кофтині, спідниці та колготках, демонструючи підписникам свою фігуру. Фото за день зібрали понад 500 лайків, а також чимало коментарів, де користувачі засипали красуню компліментами. До речі, Юхим прокоментував одну фотографію: "Неперевершена", а на другому знімку можна побачити коментар Дарʼї Савіної, дружини захисника "Шахтаря" Валерія Бондаря : "Ух, яка". Зазначимо, Савіна також любить радувати своїх фанатів гарячими знімками.

Анастасія Гладун у Ватикані
Анастасія Гладун у Ватикані
Дівчина також подивилася на красу Риму
Дівчина також подивилася на красу Риму

Нагадаємо, Гладун раніше зустрічалася із захисником "Динамо" Денисом Поповим.

У сезоні 2021/22 22-річний Конопля зіграв 8 матчів за "Шахтар" у всіх турнірах, записавши на свій рахунок 5 гольових передач.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в "Динамо" побачили слід "Шахтаря" у скандальній поразці "Біло-синіх" від "Ворскли" (1:2).

Теги:
#Футбол #ФК Шахтар #Юхим Конопля #Анастасія Гладун
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