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Дружина футболіста "Шахтаря" показала пікантні знімки із серії "Ранок нареченої"

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Дар’я Савіна Новина оновлена 03 листопада 2021, 18:17
Дар’я Савіна

Красуня згадала пам’ятний день.

Дар’я Савіна, дружина футболіста "Шахтаря" Валерія Бондаря, після церемонії вінчання у Києві-Печерській лаврі вирішила поділитися з підписниками гарячими фото зі свого весілля.

Відповідні знімки дружина захисника "Гірників" опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Савіна поділилася з підписниками тематичною фотосесією "Ранок нареченої", показавши шанувальникам, як збиралася на найважливіший для себе день року.

"Які ж чудові спогади, це був неймовірний день, який назавжди залишиться в пам’яті, 21 липня 2021 року. А я вже потихеньку почну спаміти шедеврами. І наша перша серія фотографій під назвою "Ранок Нареченої"", — написала Дар’я.

Дар’я Савіна показала свій ранок нареченої
Дар’я Савіна показала свій ранок нареченої
Дар’я Савіна в білому мереживі
Дар’я Савіна в білому мереживі
Ранок нареченої Дар’ї Савіної
Ранок нареченої Дар’ї Савіної
Дар’я Савіна у весільній нижній білизні
Дар’я Савіна у весільній нижній білизні

Підписники засипали красуню "сердечками", і за 2 години Савіна зібрала врожай із 4 тисяч лайків.

Зазначимо, Валерій Бондар тільки-но повернувся до складу "Шахтаря" після тяжкої травми. 22-річний футболіст у сезоні 2021/22 зіграв лише 5 матчів і гольовими діями не відзначався. До речі, Савіна працює ведучою на ТК "Футбол 1/2/3", а також частенько приходить на трибуни, щоб повболівати за коханого.

Раніше Савіна опублікувала гарячу фотосесію, засвітивши глибоке декольте.

Теги:
#ФК Шахтар #Валерій Бондар #Дар'я Савіна
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