Жена футболиста "Шахтера" показала пикантные снимки из серии "Утро невесты"

Красотка вспомнила памятный день.

Дарья Савина, жена футболиста "Шахтера" Валерия Бондаря, после церемонии венчания в Киеве-Печерской лавре решила поделиться с подписчиками горячими фото со своей свадьбы.

Соответствующие снимки супруга защитника "Горняков" опубликовала на своей страничке в Instagram.

Савина поделилась с подписчиками тематической фотосессией "Утро невесты", показав поклонникам, как собиралась на самый важный день в году.

"Какие же прекрасные воспоминания, это был невероятный день, который навсегда останется в памяти, 21 июля 2021 года. А я уже потихоньку начну спамить шедеврами. И наша первая серия фотографий под названием "Утро Невесты"", — написала Дарья.

Дарья Савина показала свое утро невесты

Дарья Савина в белом кружеве

Утро невесты Дарьи Савиной

Дарья Савина в свадебном нижнем белье

Подписчики засыпали красотку "сердечками", и за 2 часа Савина собрала урожай из 4 тысяч лайков.

Отметим, Валерий Бондарь только-только вернулся в строй "Шахтера" после тяжелой травмы. 22-летний футболист в сезоне 2021/22 сыграл всего 5 матчей и голевыми действиями не отмечался. К слову, Савина работает ведущей на ТК "Футбол 1/2/3", а также частенько приходит на трибуны, чтобы поболеть за любимого.

Ранее Савина опубликовала горячую фотосессию, засветив глубокое декольте.