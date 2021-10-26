Молодой талант "Шахтера" обвенчался с известной телеведущей (фото)

Церемония прошла в Киево-Печерской лавре.

Защитник "Шахтера" Валерий Бондарь обвенчался с моделью и телеведущей Дарьей Савиной (Бондарь).

Об этом сообщила Дарья на своей страничке в Instagram, прикрепив фото с церемонии, которая состоялась в Киево-Печерской лавре.

"Браки заключаются на земле, а совершаются на небесах…Вместе навсегда! — написала Савина.

Валерий Бондарь и Дарья Савина с иконами

Валерий Бондарь и Дарья Савина с близкими

Валерий Бондарь и Дарья Савина на своем венчании

Влюбленные в Киево-Печерской лавре

Валерий Бондарь и Дарья Савина обвенчались

Дарья и Валерий поженились еще летом 2021 года, а об отношениях звездных влюбленных стало известно в 2020 году, когда пара отправилась в совместное путешествие в Доминиканскую Республику. Примечательно, что Дарья ранее встречалась с форвардом "Динамо" Владиславом Супрягой, с которым Бондарь выигрывал чемпионат мира среди юношеских команд U-20.

Отметим, Бондарь только-только восстановился от тяжелой травмы. Супруга постоянно находилась с любимым и даже поехала с ним в Италию на операцию. Валерий уже начал попадать в состав "Шахтера", за который в этом сезоне успел сыграть уже четыре матча.

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