Укр

Молодой талант "Шахтера" обвенчался с известной телеведущей (фото)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Валерий Бондарь и Дарья Савина Новость обновлена 26 октября 2021, 11:04
Валерий Бондарь и Дарья Савина

Церемония прошла в Киево-Печерской лавре.

Защитник "Шахтера" Валерий Бондарь обвенчался с моделью и телеведущей Дарьей Савиной (Бондарь).

Об этом сообщила Дарья на своей страничке в Instagram, прикрепив фото с церемонии, которая состоялась в Киево-Печерской лавре.

"Браки заключаются на земле, а совершаются на небесах…Вместе навсегда! — написала Савина.

Валерий Бондарь и Дарья Савина с иконами
Валерий Бондарь и Дарья Савина с иконами
Валерий Бондарь и Дарья Савина с близкими
Валерий Бондарь и Дарья Савина с близкими
Валерий Бондарь и Дарья Савина на своем венчании
Валерий Бондарь и Дарья Савина на своем венчании
Влюбленные в Киево-Печерской лавре
Влюбленные в Киево-Печерской лавре
Валерий Бондарь и Дарья Савина обвенчались
Валерий Бондарь и Дарья Савина обвенчались

Дарья и Валерий поженились еще летом 2021 года, а об отношениях звездных влюбленных стало известно в 2020 году, когда пара отправилась в совместное путешествие в Доминиканскую Республику. Примечательно, что Дарья ранее встречалась с форвардом "Динамо" Владиславом Супрягой, с которым Бондарь выигрывал чемпионат мира среди юношеских команд U-20.

Отметим, Бондарь только-только восстановился от тяжелой травмы. Супруга постоянно находилась с любимым и даже поехала с ним в Италию на операцию. Валерий уже начал попадать в состав "Шахтера", за который в этом сезоне успел сыграть уже четыре матча.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Горняки" в скандальном поединке 12-го тура обыграли "Ворсклу".

Теги:
#Валерий Бондар #Дарья Савина
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