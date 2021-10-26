Молодой талант "Шахтера" обвенчался с известной телеведущей (фото)
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Церемония прошла в Киево-Печерской лавре.
Защитник "Шахтера" Валерий Бондарь обвенчался с моделью и телеведущей Дарьей Савиной (Бондарь).
Об этом сообщила Дарья на своей страничке в Instagram, прикрепив фото с церемонии, которая состоялась в Киево-Печерской лавре.
"Браки заключаются на земле, а совершаются на небесах…Вместе навсегда! — написала Савина.
Дарья и Валерий поженились еще летом 2021 года, а об отношениях звездных влюбленных стало известно в 2020 году, когда пара отправилась в совместное путешествие в Доминиканскую Республику. Примечательно, что Дарья ранее встречалась с форвардом "Динамо" Владиславом Супрягой, с которым Бондарь выигрывал чемпионат мира среди юношеских команд U-20.
Отметим, Бондарь только-только восстановился от тяжелой травмы. Супруга постоянно находилась с любимым и даже поехала с ним в Италию на операцию. Валерий уже начал попадать в состав "Шахтера", за который в этом сезоне успел сыграть уже четыре матча.
Ранее "Телеграф" сообщал, что "Горняки" в скандальном поединке 12-го тура обыграли "Ворсклу".
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