Молодий талант "Шахтаря" обвінчався з відомою телеведучою (фото)

Церемонія відбулася у Києво-Печерській лаврі.

Захисник "Шахтаря" Валерій Бондар обвінчався з моделлю та телеведучою Дар'єю Савіною (Бондар).

Про це повідомила Дар’я на своїй сторінці в Instagram, прикріпивши фото з церемонії, що відбулася у Києво-Печерській лаврі.

"Шлюби укладаються на землі, а відбуваються на небесах…Разом назавжди! — Написала Савіна.

Валерій Бондар та Дар'я Савіна з іконами

Валерій Бондар та Дар'я Савіна з близькими

Валерій Бондар та Дар'я Савіна на своєму вінчанні

Закохані у Києво-Печерській лаврі

Валерій Бондар та Дар'я Савіна повінчалися

Дарина та Валерій одружилися ще влітку 2021 року, а про стосунки зіркових закоханих стало відомо у 2020 році, коли пара вирушила у спільну подорож до Домініканської Республіки. Цікаво, що Дар’я раніше зустрічалася з форвардом "Динамо" Владиславом Супрягою, з яким Бондар вигравав чемпіонат світу серед юнацьких команд U-20.

Зазначимо, Бондар тільки-но відновився від тяжкої травми. Дружина постійно була з коханим і навіть поїхала з ним до Італії на операцію. Валерій уже почав потрапляти до складу "Шахтаря", за який цього сезону встиг зіграти вже чотири матчі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що "Гірники" у скандальному поєдинку 12-го туру обіграли "Ворсклу".