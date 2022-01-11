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Футболіст "Шахтаря" зробив пропозицію колишній дівчині "динамівця" (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Юхим Конопля зробив пропозицію Анастасії Гладун Новина оновлена 11 січня 2022, 11:25
Юхим Конопля зробив пропозицію Анастасії Гладун

Захисник "Гірників" організував усе у найромантичнішому місці.

Правий захисник "Шахтаря" та збірної України Юхим Конопля заручився зі своєю дівчиною Анастасією Гладун, яка нещодавно похвалилася фігурою на тлі пам’яток Риму.

Про це повідомила новоспечена наречена на своїй сторінці в Instagram.

Конопля для заручин вибрав романтичне місце в Парижі навпроти Ейфелевої вежі. Анастасія сказала "Так".

"Найважливіше "Так" у нашій спільній історії. Незабутні відчуття, причина яких любов. Найяскравіші та теплі емоції, спогади, які залишаться з нами до кінця днів. Наше місто, наше кохання і лише початок нашої великої та довгої дороги довжиною в життя ", — написала Гладун, прикріпивши кілька фото із заручин.

22-річний Конопля у поточному сезоні провів 11 матчів за "Шахтар" у всіх турнірах. Футболіст відзначився одним голом та 5 асистами. Transfermarkt оцінює гравця, який зіграв 3 матчі у футболці національної команди, у 2,50 млн євро.

Нагадаємо, Гладун раніше зустрічалася із центральним захисником "Динамо" Денисом Поповим. До речі, Попов одружився у грудні 2021 року.

Денис Попов та Анастасія Гладун
Денис Попов та Анастасія Гладун

Раніше "Телеграф" повідомляв, що "Шахтар" може підписати захисника збірної Молдови.

Теги:
#Футбол #ФК Динамо (Київ) #ФК Шахтар #Юхим Конопля #Анастасія Гладун
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