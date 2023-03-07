"Бенфіка" знищила "Брюгге" у ЛЧ: Романа Яремчука замінили (відео)

Португальці легко вийшли до чвертьфіналу турніру

У Лісабоні вболівальники побачили видовищний та багатий на голи поєдинок 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Місцева "Бенфіка" розгромила бельгійський "Брюгге" Ми вели онлайн-трансляцію матчу "Бенфіка" — "Брюгге".

Гра йшла в одні ворота. Бельгійські. Дирява оборона "Брюгге" дозволяла португальським форвардам вільно себе почувати біля чужих воріт. І спокійно клепати голи із близької дистанції. Забили п’ять. Ще один не зарахував рефері.

"Брюгге" гол престижу забив перед фінальним свистком. Наш Роман Яремчук відіграв за бельгійців 62 хвилини, отримав жовту картку за грубу гру та був замінений.

"Бенфіка" — "Брюгге" — 5:1

Голи: Рафа Сілва (38), Гонсалу Рамуш (45+2, 57), Жоау Маріу (71, пен.), Нерес (77) — Мейєр (87)

"Бенфіка": Влаходімос, Ба (Жилберту, 63), Антоніо Сілва (Веріссімо, 89), Отаменді (Морато, 74), Гримальдо, Флорентіно, Шикиньо (Нерес, 63), Аурснес, Маріу (Невеш, 74), Рафа, Рамуш.

"Брюгге": Міньйоле, Мата (Одої, 62), Мехеле, Сілла, Бюкенен, Нільсен, Ванакен (Ріц, 74), Сова (Нуса, 75), Майєр, Ланг (Оньєдіка, 46), Яремчук (Ютгла, 62) .

Статистика матчу

Огляд матчу

Жеребкування 1/4 фіналу пройде 17 березня.

До речі, "Барселона" та "Реал" намагаються перезапустити проект Суперліги. У новому турнірі гратимуть близько 80 команд. Можливо знайдеться місце і для представників України.