"Бенфіка" – "Брюгге": онлайн матчу Ліги чемпіонів

Боротьба за вихід до чвертьфіналу

Плей-офф Ліги чемпіонів продовжиться матчами у вівторок, 7 березня. У Лісабоні зустрічаються "Бенфіка" та "Брюгге" у другому поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Матч розпочнеться о 22:00 за київським часом. Телеграф проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі з відеоповторами голів.

Ви також можете слідкувати за онлайном паралельного поєдинку "Челсі" — "Борусія" Д.

Перший матч

Зустріч цих команд у Бельгії завершилася перемогою "Бенфіки" з рахунком — 2:0.

Хто фаворит

У букмекерських фаворит цієї зустрічі португальський клуб. Наприклад, компанія Парі-Матч виставила такий коефіцієнт: перемога "Бенфіки" — 1,44, нічия — 4,90, перемога "Брюгге" — 7.40.

А ось на те, що "Бенфіка" вийде до чвертьфіналу, ставки навіть не приймаються. Можна ризикнути і поставити на "Брюгге" з божевільним коефіцієнтом — 34,00.

Де дивитись

Ексклюзивними трансляторами Ліги чемпіонів на території України є компанії Megogo та Volia TV.

До речі, "Барселона" та "Реал" намагаються перезапустити проект Суперліги. У новому турнірі гратимуть близько 80 команд. Можливо знайдеться місце і для представників України.