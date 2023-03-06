"Челсі" — "Боруссія" Д: онлайн матчу Ліги чемпіонів

Чи зможе клуб Михайла Мудрика пробитися до чвертьфіналу турніру

У вівторок, 7 березня, продовжиться плей-офф Ліги чемпіонів. У Лондоні зустрічаються "Челсі" та "Боруссія" Дортмунд у другому поєдинку 1/8 фіналу.

Початок зустрічі о 22:00 за київським часом. Ми проведемо текстову онлайн-трансляцію матчу "Челсі" — "Боруссія" Д з відеоповторами голів.

Нагадаємо, що у січні гравцем "Челсі" став український півзахисник Михайло Мудрик. На українця вже посипалася критика, Мудрика називають найдорожчою індичкою світового футболу.

Перший матч

Поєдинок у Дортмунді завершився перемогою "Боруссії" з рахунком — 1:0. Єдиний гол у матчі забив Адейємі.

Хто фаворит

У букмекерських конторах лідер цієї зустрічі англійський клуб. Аналітики виставили такий коефіцієнт: перемога "Челсі" — 1,92, нічия — 3,70, перемога "Боруссії" — 4,10.

Щодо виходу до чвертьфіналу, то тут фаворити вже німці: "Боруссія" Д — 1,58, "Челсі" — 2,48.

Де дивитись

Ексклюзивними трансляторами Ліги чемпіонів на території України є компанії Megogo та Volia TV.

До речі, "Барселона" та "Реал" намагаються перезапустити проект Суперліги. У новому турнірі гратимуть близько 80 команд. Можливо знайдеться місце і для представників України.