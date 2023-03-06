"Челси" - "Боруссия" Д: онлайн матча Лиги чемпионов

Сможет ли клуб Михаила Мудрика пробиться в четвертьфинал турнира

Во вторник, 7 марта, продолжится плей-офф Лиги чемпионов. В Лондоне встречаются "Челси" и "Боруссия" Дортмунд во втором поединке 1/8 финала.

Начало встречи в 22:00 по киевскому времени. Мы проведем текстовую онлайн-трансляцию матча "Челси" — "Боруссия" Д с видеоповторами голов.

Напомним, что в январе игроком "Челси" стал украинский полузащитник Михаил Мудрик. На украинца уже посыпалась критика, Мудрика называют самой дорогой индейкой мирового футбола.

Первый матч

Поединок в Дортмунде завершился победой "Боруссии" со счетом — 1:0. Единственный гол в матче забил Адейеми.

Кто фаворит

В букмекерских конторах фаворит этой встречи английский клуб. Аналитики выставили такой коэффициент: победа "Челси" — 1,92, ничья — 3,70, победа "Боруссии" — 4,10.

Что касается выхода в четвертьфинал, то здесь фавориты уже немцы: "Боруссия" Д — 1,58, "Челси" — 2,48.

Где смотреть

Эксклюзивными трансляторами Лиги чемпионов на территории Украины являются компании Megogo и Volia TV.

Кстати, "Барселона" и "Реал" пытаются перезапустить проект Суперлиги. В новом турнире будут играть около 80 команд. Возможно, найдется место и для представителей Украины.