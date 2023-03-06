"Бенфика" - "Брюгге": онлайн матча Лиги чемпионов
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Борьба за выход в четвертьфинал
Плей-офф Лиги чемпионов продолжится матчами во вторник, 7 марта. В Лиссабоне встречаются "Бенфика" и "Брюгге" во втором поединке 1/8 финала Лиги чемпионов.
Матч начнется в 22:00 по киевскому времени. "Телеграф" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи с видеоповторами голов.
Вы также можете следить за онлайном параллельного поединка "Челси" — "Боруссия" Д.
Первый матч
Встреча этих команд в Бельгии завершилась победой "Бенфики" со счетом — 2:0.
Кто фаворит
В букмекерских фаворит этой встречи португальский клуб. К примеру, компания Пари-Матч выставила такой коэффициент: победа "Бенфики" — 1,44, ничья — 4,90, победа "Брюгге" — 7.40.
А вот на то, что "Бенфика" выйдет в четвертьфинал ставки даже не принимаются. Можно рискнуть и поставить на "Брюгге" с сумасшедшим коэффициентом — 34,00.
Где смотреть
Эксклюзивными трансляторами Лиги чемпионов на территории Украины являются компании Megogo и Volia TV.
Кстати, "Барселона" и "Реал" пытаются перезапустить проект Суперлиги. В новом турнире будут играть около 80 команд. Возможно, найдется место и для представителей Украины.