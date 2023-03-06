"Бенфика" - "Брюгге": онлайн матча Лиги чемпионов

Борьба за выход в четвертьфинал

Плей-офф Лиги чемпионов продолжится матчами во вторник, 7 марта. В Лиссабоне встречаются "Бенфика" и "Брюгге" во втором поединке 1/8 финала Лиги чемпионов.

Матч начнется в 22:00 по киевскому времени. "Телеграф" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи с видеоповторами голов.

Вы также можете следить за онлайном параллельного поединка "Челси" — "Боруссия" Д.

Первый матч

Встреча этих команд в Бельгии завершилась победой "Бенфики" со счетом — 2:0.

Кто фаворит

В букмекерских фаворит этой встречи португальский клуб. К примеру, компания Пари-Матч выставила такой коэффициент: победа "Бенфики" — 1,44, ничья — 4,90, победа "Брюгге" — 7.40.

А вот на то, что "Бенфика" выйдет в четвертьфинал ставки даже не принимаются. Можно рискнуть и поставить на "Брюгге" с сумасшедшим коэффициентом — 34,00.

Где смотреть

Эксклюзивными трансляторами Лиги чемпионов на территории Украины являются компании Megogo и Volia TV.

Кстати, "Барселона" и "Реал" пытаются перезапустить проект Суперлиги. В новом турнире будут играть около 80 команд. Возможно, найдется место и для представителей Украины.