"Бенфика" уничтожила "Брюгге" в ЛЧ: Романа Яремчука заменили (видео)

Португальцы без труда вышли в четвертьфинал турнира

В Лиссабоне болельщики увидели зрелищный и богатый на голы поединок 1/8 финала Лиги чемпионов. Местная "Бенфика" разгромила бельгийский "Брюгге". Мы вели онлайн-трансляцию матча "Бенфика" — "Брюгге".

Игра шла в одни ворота. Бельгийские. Дырявая оборона "Брюгге" позволяла португальским форвардам вольготно себя чувствовать возле чужих ворот. И спокойно клепать голы с близкой дистанции. Забили пять. Еще один не засчитал рефери.

"Брюгге" гол престижа забил перед финальным свистком. Наш Роман Яремчук отыграл за бельгийцев 62 минуты, получил желтую карточку за грубую игру и был заменен.

"Бенфика" — "Брюгге" — 5:1

Голы: Рафа Силва (38), Гонсалу Рамуш (45+2, 57), Жоау Мариу (71, пен.), Нерес (77) — Мейер (87)

"Бенфика": Влаходимос, Ба (Жилберту, 63), Антонио Силва (Вериссимо, 89), Отаменди (Морато, 74), Гримальдо, Флорентино, Шикиньо (Нерес, 63), Аурснес, Мариу (Невеш, 74), Рафа Сілва, Рамуш.

"Брюгге": Миньйоле, Мата (Одои, 62), Мехеле, Силла, Бюкенен, Нильсен, Ванакен (Риц, 74), Сова (Нуса, 75), Майер, Ланг (Оньедика, 46), Яремчук (Ютгла, 62).

Статистика матча

Обзор матча

Жеребьевка 1/4 финала пройдет 17 марта.