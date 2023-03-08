"Челсі" без Мудрика пройшов "Боруссію" Д у Лізі чемпіонів (відео)

Команда українця йде далі

У вівторок, 7 березня, лондонський "Челсі", за який виступає український вінгер Михайло Мудрик, провів поєдинок-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2022/23 проти дортмундської "Боруссії".

Зустріч, що проходила у Лондоні (Велика Британія) на стадіоні "Стемфорд Брідж", завершилася з рахунком 2:0 на користь Синіх. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Гості взяли м’яч під свій контроль, проте господарі частенкьо проводили чудові контратаки, одна з яких під завісу тайму призвела до гола. На 43-й хвилині Рахім Стерлінг отримав м’яч у чужому штрафному майданчику. Спочатку англієць промахнувся по м’ячу, проте швидко зорієнтувався, підпрацював "снаряд", обійшов захисника і пальнув точно під поперечину.

У другому таймі Сині посилили тиск і заробили пенальті вже в першій атаці — Вольф зіграв рукою у своєму штрафному майданчику. Кай Гаверц не реалізував 11-метровий, поціливши у штангу, проте рефері ухвалив рішення, що пенальті варто перебити (гравці обох команд забігли до штрафного майданчика до удару). Другий удар німця з "точки" був точний.

"Челсі" — "Боруссія" Д — 2:0.

Голи: Стерлінг, 43, Гаверц, 53, пен.

Попередження: Кепа, 66, Енцо, 78, Чілвелл, 90+2, Кукурелья, 90+7, Джеймс, 90+8 — Зюле, 42, Вольф, 90+2.

"Челсі": Кепа — Кулібалі, Фофана, Чілуелл, Джеймс, Енцо (Закарія, 87), Ковачич (Пулішич, 83), Кукурелья, Фелікс (Галлахер, 67), Хаверц, Стерлінг (Лофтус-Чик, 83).

"Боруссія" Д: Меєр — Геррейру, Шлоттербек, Зюле, Вольф, Джан, Ройс, Озджан (Байно-Гіттенс, 64), Беллінгем, Брандт (Рейна, 5), Аллер (Мален, 77).

Статистика матчу Челсі - Боруссія Д

Український вінгер "Челсі" Михайло Мудрик за перебігом матчу стежив із лави запасних.

Повний відеоогляд зустрічі:

Нагадаємо, перша гра, яка відбулася у Дортмунді, завершилася мінімальною перемогою німецького колективу з рахунком 1:0. Таким чином, за сумою двох матчів до чвертьфіналу ЛЧ пробився англійський клуб, "Боруссія" Д залишає єврокубки. Жеребкування чвертьфінальної стадії головного єврокубка відбудеться 17 березня.

Раніше повідомлялося, що Мудрик відзначився дивним вчинком у матчі АПЛ.