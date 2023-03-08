"Челси" без Мудрика прошел "Боруссию" Д в Лиге чемпионов (видео)

Команда украинца идет дальше

Во вторник, 7 марта, лондонский "Челси", за который выступает украинский вингер Михаил Мудрик, провел ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23 против дортмундской "Боруссии".

Встреча, проходившая в Лондоне (Великобритания) на стадионе "Стэмфорд Бридж", завершилась со счетом 2:0 в пользу Синих. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Гости взяли мяч под свой контроль, однако хозяева раз за разом проводили отличные контратаки, одна из которых под занавес тайма привела к голу. На 43-й минуте Рахим Стерлинг получил мяч в чужой штрафной. Сначала англичанин промахнулся по мячу, однако быстро сориентировался, подработал "снаряд", обошел защитника и пальнул точно под перекладину.

Во втором тайме Синие усилили давление и заработали пенальти уже в первой атаке — Вольф сыграл рукой в своей штрафной. Кай Хаверц не реализовал 11-метровый, попав в штангу, однако рефери принял решение, что пенальти стоит перебить (игроки обеих команд забежали в штрафную до удара). Второй удар немца с "точки" был точен.

"Челси" — "Боруссия" Д — 2:0.

Голы: Стерлинг, 43, Хаверц, 53, пен.

Предупреждения: Кепа, 66, Энцо, 78, Чилуэлл, 9+2, Кукурелья, 90+7, Джеймс, 90+8 — Зюле, 42, Вольф, 90+2.

"Челси": Кепа — К. Кулибалі, Фофана, Чилуэлл, Джеймс, Энцо (Закария, 87), Ковачич (Пулишич, 83), Кукурелья, Феликс (Галлахер, 67), Хаверц, Стерлинг (Лофтус-Чик, 83).

"Боруссия" Д: Мейер — Геррейру, Шлоттербек, Зюле, Вольф, Джан, Ройс, Озджан (Байно-Гиттенс, 64), Беллингем, Брандт (Рейна, 5), Аллер (Мален, 77).

Статистика матча Челси - Боруссия Д

Украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик за ходом матча следил из скамейки запасных.

Полный видеообзор встречи:

Напомним, первая игра, которая состоялась в Дортмунде, завершилась минимальной победой немецкого коллектива со счетом 1:0. Таким образом, по сумме двух матчей в четвертьфинал ЛЧ пробился английский клуб, "Боруссия" Д покидает еврокубки. Жеребьевка четвертьфинальной стадии главного еврокубка состоится 17 марта.

Ранее сообщалось, что Мудрик отметился странным поступком в матче АПЛ.