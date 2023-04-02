Ломаченко продовжує маніпулювати аудиторією: новий вкид від боксера (відео)

Спортсмен продовжує загравати з російською пропагандою

Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко (17-2, 11 КО) відреагував на ситуацію навколо Києво-Печерської лаври, де продовжуються протести через виселення УПЦ (МП).

На своїй сторінці в Instagram Василь опублікував змонтоване відео з кадрами противників Московського патріархату. У ролику також можна побачити уривки проповіді архімандрита Авраамія (Лотиша), який перейшов до Православної церкви України (ПЦУ) і якого митрополит Єпіфаній зробив виконувачем обов’язків намісника монастиря Свято-Успенської Києво-Печерської лаври.

Ломаченко розмістив у Instagram чергову пост на підтримку УПЦ МП

На відео Авраамій розповідає, що насправді відбувається навколо Лаври: "Це не протистояння держави та релігії, це не порушення свободи. Навпаки — це звільнення нашої святині від впливу ворожої російської держави, це надання можливості братії Лаври вільно виявити власну волю".

Однак у звернення архімандрита за допомогою монтажу вставлено фрагменти, які дискредитують противників УПЦ МП. Все це зроблено, щоб висміяти позицію Авраамії.

"Саме тому це божевілля і відбувається у нас, не хочу нікого вчити й дорікати, але ця ДІВЧИНА, яка стоїть на колінах, чиясь дочка, чиясь мати, сестра і так далі… Дуже сумно за таким спостерігати… Ще не пізно, давайте будемо трохи добрішими один до одного, можливо, у нас це вийде! Мир Усім! З Богом!” – написав Ломаченко під відео.

Нагадаємо, Ломаченко, який приховав свою сторінку в Instagram від українців, часто публікує відео на підтримку УПЦ (МП). Нещодавно він розкритикував президента України Володимира Зеленського за небажання зустрітись із членами синоду УПЦ.

Василь зараз перебуває у США, де вже у травні він проведе поєдинок за титул абсолютного чемпіона світу у легкій вазі проти Девіна Хейні.