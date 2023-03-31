Хейні публічно принизив Ломаченка після оголошення бою (відео)

Американський боксер проігнорував українця

Американський абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Девін Хейні (29–0, 15 KO) та ексчемпіон світу у трьох вагових категоріях українець Василь Ломаченко (17–2, 11 KO) провели дуель поглядів та пресконференцію після офіційного оголошення про бій.

Перед початком заходу Хейні відмовився потиснути руку Ломаченку. Про це повідомляє FightHype.com на своєму YouTube-каналі.

Цікаво, що американець привітався з промоутером Бобом Арумом, але повністю проігнорував Василя. Чемпіонський бій Ломаченко-Хейні відбудеться 20 травня на арені MGM Grand у Лас-Вегасі (штат Невада, США). Шоу боксу організовано промоутерською компанією Top Rank, яку очолює Арум.

Після пресконференції боксери провели традиційну дуель поглядів. Ласкавостями бійці не обмінювалися.

Нагадаємо, напередодні офіційного оголошення бою Василь потрапив одразу у кілька скандалів. Український боксер продовжує публікувати відео на підтримку УПЦ (МП), що критикують чинну владу. Крім того, Ломаченко примудрився оскандалитися на шоу UFC у Лас-Вегасі.