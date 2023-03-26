Непереможний український боксер "розібрав" суперника за три раунди (відео)

Українець виграв 18 боїв у профі

Український боксер суперважкої ваги Олександр Захожий (18-0, 14 КО) здобув 18 перемогу на профі-ринзі, перемігши достроково на вечорі боксу в Гамбурзі (Німеччина). Напередодні в Італії Максим Продан нокаутував суперника у другому раунді.

Олександр уже у третьому раунді нокаутував Мухаммеда Алі Дурмаза (32-34, 30 КО) з Німеччини, повідомляє "Телеграф". Наприкінці третьої 3-хвилинки Захожий потужно вдарив спочатку по голові, а потім додав по печінці, після чого німець став на коліно. Рефері у ринзі розпочав відлік, а потім зупинив бій, зафіксувавши перемогу українця технічним нокаутом.

Для небитого Захожого цей успіх став 18-м у кар’єрі. Алі Дурмаз, у свою чергу, програв у 34-й раз, маючи у своєму послужному списку 32 перемоги, 30 з яких нокаутом.

Дивитись повне відео бою Олександр Захожий — Мухаммед Алі Дурмаз:

Раніше стало відомо про скасування супербою Олександр Усик — Тайсон Ф’юрі. Боксери не змогли домовитися через розподіл гонорару в реванші, хоча Олександр пішов на принизливі вимоги "Циганського короля" на перший бій.