Непобедимый украинский боксер "разобрал" соперника за три раунда (видео)

Украинец выиграл 18 боев в профи

Украинский боксер супертяжелого веса Александр Захожий (18-0, 14 КО) добыл 18-ю победу на профи-ринге, победив досрочно на вечере бокса в Гамбурге (Германия). Накануне в Италии Максим Продан нокаутировал соперника во втором раунде.

Александр уже в третьем раунде нокаутировал Мухаммеда Али Дурмаза (32-34, 30 КО) из Германии, сообщает "Телеграф". В концовке третей 3-минутки Захожий мощно ударил сначала по голове, а затем добавил по печени, после чего немец встал на колено. Рефери в ринге начал отсчет, а затем остановил бой, зафиксировав победу украинца техническим нокаутом.

Для небитого Захожего этот успех стал 18-м в карьере. Али Дурмаз, в свою очередь, проиграл в 24 раз, имея в своем послужном списке 32 побед, 30 из которых нокаутом.

Смотреть полное видео боя Александр Захожий — Мухаммед Али Дурмаз:

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