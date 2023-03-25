Украинский боксер брутально нокаутировал соперника, а затем станцевал гопак (видео)

Уроженец Чернивецкой области добыл эффектную победу в Италии

Украинский боксер полусреднего веса Максим Продан (21-2-1, 16 КО) одержал досрочную победу на вечере бокса в Италии. Ранее стало известно об отмене супербоя в тяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) — Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 KO)

Украинец добыл досрочную победу над итальянцем Мирко Марчетти (8-5, 0 КО), передает "Телеграф". Марчетти не сумел продолжить бой после двух нокдаунов.

30-летний украинец деклассировал 34-летнего итальянца. Во втором раунде Мирко дважды становился на колено после мощнейших ударов Продана по корпусу. После второго нокдауна рефери в ринге остановил страдания Марчетти, зафиксировав победу Продана техническим нокаутом.

Украинец, для которого этот триумф стал 21-м в карьере, после победы появился на ринге с флагом Италии и Украины. Боксер отметил успех, зажигательно исполнив гопак.

Полное видео боя Максим Продан — Мирко Марчетти:

Ранее сообщалось, что украинский боксер Василий Ломаченко вновь опубликовал неоднозначное видео в Instagram.

Напомним, Loma оскандалился в США, сделав совместный снимок с бойцом, приближенным к рамзану кадырову.