Супербой отменяется: Усик и Фьюри свернули переговоры

Большой бой, похоже, не состоится в этом году

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) и обладатель титула WBC Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 KO) не сумели договориться о проведении поединка за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте. Александр теперь сосредоточится на защите титулов.

Об этом заявил менеджер украинца Эгис Климас, слова которого цитирует журналист Майк Бенсон в Twitter. Свой следующий бой Александр, вероятно, проведет июне/июле 2023 года. По словам Климаса, Усик пошел на ряд компромиссов, однако британец придумывал все новые и новые условия.

Кроме того, данную информацию подтвердил и ESPN. По информации источника, главным претендентом на бой с украинцем является британец Даниель Дюбуа, который стал претендентом на титул по линии WBA. К слову, Ассоциация дала Усику и Фьюри время до 1 апреля, чтобы договориться. В начале следующего месяца WBA, похоже, обяжет Александра драться с Даниелем.

Напомним, Фьюри выдвинул ультимативное предложение Усику о распределении гонорара 70 на 30 в пользу британца. Усик согласился на это, однако с одним условием. После этого Тайсон поставил Александру еще одно условие, и переговоры между боксерами зашли в тупик.