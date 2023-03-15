Я исчезаю: Фьюри огорошил своим решением после согласия на бой с Усиком

Британский боксер пожелал всем мира

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри начинает подготовку к поединку против Александра Усика. Ранее британец просил не включать в контракт пункт о реванше.

Если раньше Тайсон подшучивал над Усиком, то когда бой стал реальностью британца немного попустило. Он записал видео для своих фанатов, сообщив на какие жертвы идет ради подготовки к поединку. Британский чемпион откажется от соцсетей.

"Как бы весело ни было последнее время терроризировать Усика и его команду, я отправлюсь в тренировочный лагерь и полностью исчезну из соцсетей до 29 апреля, — заявил Тайсон. — Один из членов моей команды будет вести мою Instagram-страничку, чтобы держать вас в курсе моих тренировок и всего остального".

"Вас ждет крупнейший бой в истории британского бокса, поединок века. Два небитых чемпиона мира в хэвивейте соревнуются друг с другом, чтобы узнать, кто станет королем дивизиона — на кону абсолютный чемпионский титул. Мира, хорошей подготовки Усику, и пускай выиграет сильнейший", — сказал Фьюри в своем видеообращении.

Украинец принял главное условие британца — распределение гонорара в его пользу. У букмекеров фаворит поединка Тайсон Фьюри, хотя за последнее время они пересмотрели котировки в пользу украинца.