Есть лишь один вариант побить Фьюри: чемпион дал Усику совет

Бадди Макгирт подсказал украинцу, как стать абсолютным чемпионом

Бой Тайсона Фьюри и Александра Усика уже стал реальностью. Украинский боксер согласился на условия британца по распределению гонорара.

Поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе состоится 29 апреля на лондонском стадионе "Уэмбли". У букмекеров фаворит поединка Тайсон Фьюри, хотя за последнее время они пересмотрели котировки в пользу украинца.

Бывший чемпион мира, а ныне тренер Бадди Макгирт дал подсказку Усику, как справиться с британцем.

"Чтобы победить Фьюри, Усику нужно подстроиться под соперника по ходу боя. Не боксировать на одной скорости. Атаковать и отходить.

Единственный вариант, как его победить — нивелировать преимущество Тайсона в габаритах. Иначе он переедет тебя", – сказал Макгирт в интервью iFL TV.

Фьюри и Усик

Напомним, американский боксер супертяжелого веса Майкл Хантер дал безумный прогноз на бой Усик — Фьюри. Кстати, Александр Усик недавно сравнил Украину с забором, который сдерживает каннибалов.

Ранее Александр Усик признался, какой бой больше всего пересматривает. Возможно, вы даже не слышали о таком поединке. А вот у британца среди спарринг-партнеров есть девушка. Фьюри оригинально готовится к поединку.