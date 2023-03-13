Є лише один варіант побити Ф’юрі: чемпіон дав Усику пораду

Бадді Макгірт підказав українцю, як стати абсолютним чемпіоном

Бій Тайсона Ф’юрі та Олександра Усика вже став реальністю. Український боксер погодився на умови британця щодо розподілу гонорару.

Поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі відбудеться 29 квітня на лондонському стадіоні "Уемблі". У букмекерів фаворит поєдинку Тайсон Ф’юрі, хоча останнім часом вони переглянули котирування на користь українця.

Колишній чемпіон світу, а нині тренер Бадді Макгірт підказав Усику, як впоратися з британцем.

"Щоб перемогти Ф’юрі, Усику потрібно підлаштуватися під суперника по ходу бою. Не боксувати на одній швидкості. Атакувати і відходити.

Єдиний варіант, як його перемогти – нівелювати перевагу Тайсона у габаритах. Інакше він переїде тебе", – сказав Макгірт в інтерв’ю iFL TV.

Ф’юрі та Усик

Нагадаємо, американський боксер суперважкої ваги Майкл Хантер дав шалений прогноз на бий Усік — Ф’юрі. До речі, Олександр Усик нещодавно порівняв Україну із парканом, який стримує канібалів.

Раніше Олександр Усик зізнався, який бій найбільше переглядає. Можливо, ви навіть не чули про такий поєдинок. А ось у британця серед спаринг-партнерів є дівчина. Ф’юрі оригінально готується до поєдинку.