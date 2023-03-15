Я зникаю: Ф’юрі приголомшив своїм рішенням після згоди на бій з Усиком

Британський боксер побажав усім миру

Чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі розпочинає підготовку до поєдинку проти Олександра Усика. Раніше британець просив не включати до контракту пункт про реванш.

Якщо раніше Тайсон жартував з Усика, то коли бій став реальністю британця трохи попустило. Він записав відео для своїх фанатів, повідомивши на які жертви йде заради підготовки до поєдинку. Британський чемпіон відмовиться від соцмереж.

"Як би весело не було останнім часом тероризувати Усика та його команду, я вирушу в тренувальний табір і повністю зникну з соцмереж до 29 квітня, — заявив Тайсон. — Один із членів моєї команди вестиме мою Instagram-сторінку, щоб тримати вас в курсі моїх тренувань та всього іншого".

"На вас чекає найбільший бій в історії британського боксу, поєдинок століття. Два небиті чемпіони світу в хевівейті змагаються один з одним, щоб дізнатися, хто стане королем дивізіону — на кону абсолютний чемпіонський титул. Миру всім, гарної підготовки Усику, і нехай виграє найсильніший", — сказав Ф'юрі у своєму відеозверненні.

Українець прийняв головну умову британця — розподіл гонорару на його користь. У букмекерів фаворит поєдинку Тайсон Ф’юрі, хоча останнім часом вони переглянули котирування на користь українця.