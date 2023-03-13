Ф’юрі поставив Усику нову умову: бій знову під загрозою зриву

Британець не хоче проводити другий поєдинок із українцем

Чемпіон світу за версією WBC Тайсон Ф’юрі вже майже домовився про поєдинок із чемпіоном WBA, WBO та IBF Олександром Усиком. Українець прийняв головну умову британця — розподіл гонорару на його користь.

Здавалося, вже ніщо не може стати на заваді Ф’юрі поставити підпис під контрактом. Але він висунув ще одну умову. Британський чемпіон має намір прибрати з договору пункт про реванш.

"Я розмовляв з юристом по опції реваншу в контракті на бій з Олександром Усиком.

Як щодо того, щоб не було жодного довбаного положення про право на реванш? Для нас обох.

Давай повністю підвищимо ставку. Ніколи не слід турбуватися про те, що буде в майбутньому і скільки доларів можна отримати після поразки.

29 квітня, без опції реваншу. Переможець забирає все, лузер іде додому ні з чим. Як на рахунок цього? Погоджуйся, довбана с*чка", — заявив Ф’юрі на відео в Instagram.

У букмекерів фаворит поєдинку Тайсон Ф’юрі, хоча останнім часом вони переглянули котирування на користь українця.

Раніше Олександр Усик зізнався, який бій найбільше переглядає. Можливо, ви навіть не чули про такий поєдинок. А ось у британця серед спаринг-партнерів є дівчина. Ф’юрі оригінально готується до поєдинку.