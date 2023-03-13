Фьюри поставил Усику новое условие: бой снова под угрозой срыва
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Британец не хочет проводить второй поединок с украинцем
Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри уже почти договорился о поединке с чемпионом WBA, WBO и IBF Александром Усиком. Украинец принял главное условие британца — распределение гонорара в его пользу.
Казалось, уже ничто не может помешать Фьюри поставить подпись под контрактом. Но он выдвинул еще одно условие. Британский чемпион намерен убрать из договора пункт о реванше.
"Я разговаривал с юристом по опции реванша в контракте на бой с Александром Усиком.
Как насчет того, чтобы не было ни одного гребаного положения о праве на реванш? Для нас обоих.
Давай полностью повысим ставку. Никогда не следует беспокоиться о том, что будет в будущем и сколько долларов можно получить после поражения.
29 апреля, без опции реванша. Победитель забирает все, лузер уходит домой ни с чем. Как насчет этого? Соглашайся, гребная с*чка", — заявил Фьюри на видео в Instagram.
У букмекеров фаворит поединка Тайсон Фьюри, хотя за последнее время они пересмотрели котировки в пользу украинца.
Ранее Александр Усик признался, какой бой больше всего пересматривает. Возможно, вы даже не слышали о таком поединке. А вот у британца среди спарринг-партнеров есть девушка. Фьюри оригинально готовится к поединку.