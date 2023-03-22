Супербій скасовується: Усик та Ф’юрі згорнули переговори

Великий бій, схоже, не відбудеться у цьому році

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) та володар титулу WBC Тайсон Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) не зуміли домовитися про проведення поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в гевівейті. Олександр тепер зосередиться на захисті титулів.

Про це заявив менеджер українця Егіс Клімас, слова якого цитує журналіст Майк Бенсон у Twitter. Свій наступний бій Олександр, ймовірно, проведе у червні/липні 2023 року. За словами Клімаса, Усик пішов на низку компромісів, проте британець вигадував все нові та нові умови.

Крім того, цю інформацію підтвердив і ESPN. За інформацією джерела, головним претендентом на бій з українцем є британець Даніель Дюбуа, який став претендентом на титул по лінії WBA. До речі, Асоціація дала Усику та Ф’юрі час до 1 квітня, щоб домовитися. На початку наступного місяця WBA, схоже, зобов’яже Олександра битися з Даніелем.

Нагадаємо, Ф’юрі висунув ультимативну пропозицію Усику про розподіл гонорару 70 на 30 на користь британця. Усик погодився на це, проте з однією умовою. Після цього Тайсон поставив Олександру ще одну умову, і переговори між боксерами зайшли в глухий кут.