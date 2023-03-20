Окупанти вкрали з дому Усика бойлер

Будинок боксера постраждав в окупації

Будинок чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 КО) у Ворзелі (Київська область) на кілька днів став базою окупантів. Дружина боксера Катерина розповіла, що вкрали загарбники.

Відповідний коментар Катерини Усик доступний на сайті "Чемпіон". Дружина боксера розповіла, що загарбники винесли з її будинку бойлер, а також намагалися вкрасти генератор.

"Будинок у Ворзелі — це окрема історія. Цей будинок перетерпів орків! І це, звісно, значно погіршило його стан. З нашого будинку орки вкрали бойлер. Генератор лишився дивом — орки його витягнули, але їм не вистачило клепки в голові його ввімкнути. Подумали, що він зламаний і лишили, коли бігли звідти", — розповіла Катерина.

Усик додала, що зараз у її будинку у Ворзелі живе сімейна пара, яка втратила житло в Ірпені.

"Зараз там живе українська родина з маленькою дитиною, яка через війну втратила своє житло — в їхню багатоповерхівку в Ірпені влучив снаряд. Голова родини спочатку займався відновленням нашого будинку, а потім ми з Санею надали його родині можливість поки пожити там. Нещодавно провідала їх. Молода пара, дитині півтора року", — зазначила Катерина.

До речі, будинок Усика також був обстріляний кадировцями.

Нагадаємо, зараз команда Усика веде переговори про наступний поєдинок з Тайсоном Ф’юрі, щоправда, діалог між сторонами нещодавно знову зайшов у глухий кут.