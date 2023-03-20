Оккупанты украли из дома Усика бойлер

Дом боксера пострадал в оккупации

Дом чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (20-0, 13 КО) в Ворзеле (Киевская область) на несколько дней стал базой оккупантов. Супруга боксера Екатерина рассказала, что украли захватчики.

Соответствующий комментарий Екатерины Усик доступен на сайте "Чемпіон". Супруга боксера рассказала, что захватчики вынесли из ее дома бойлер, а также пытались украсть генератор.

"Дом в Ворзеле – это отдельная история. Этот дом перетерпел орков! И это, конечно, значительно ухудшило его состояние. Из нашего дома орки украли бойлер. Генератор остался чудом – орки его вытащили, но им не хватило мозгов, чтобы включить его. Подумали, что он поломан и оставили, когда бежали оттуда", — рассказала Екатерина.

Усик добавила, что сейчас в ее доме в Ворзеле живет семейная пара, которая потеряла жилье в Ирпене.

"Сейчас там живет украинская семья с маленьким ребенком, которая из-за войны потеряла свое жилье — в их многоэтажку в Ирпене попал снаряд. Глава семьи сначала занимался восстановлением нашего дома, а потом мы с Саней предоставили его семье возможность пока пожить там. Недавно навестила их. Молодая пара, ребенок полтора года", — отметила Екатерина.

К слову, дом Усика также был обстрелян кадыровцами.

Напомним, сейчас команда Усика ведет переговоры о следующем поединке с Тайсоном Фьюри, правда, диалог между сторонами недавно вновь зашел в тупик.