Український боксер брутально нокаутував суперника, а потім станцював гопак (відео)

Уродженець Чернівецької області здобув ефектну перемогу в Італії

Український боксер напівсередньої ваги Максим Продан (21-2-1, 16 КО) отримав дострокову перемогу на вечорі боксу в Італії. Раніше стало відомо про відміну супербою у важкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) — Тайсон Ф’юрі (33-0-1, 24 KO)

Українець виборов дострокову перемогу над італійцем Мірко Марчетті (8-5, 0 КО), передає "Телеграф". Марчетті не зумів продовжити бій після двох нокдаунів.

30-річний українець декласував 34-річного італійця. У другому раунді Мірко двічі ставав на коліно після потужних ударів Продана по корпусу. Після другого нокдауну рефері у ринзі зупинив страждання Марчетті, зафіксувавши перемогу Продана технічним нокаутом.

Українець, для якого цей тріумф став 21-м у кар’єрі, після перемоги вийшов на ринг з прапором Італії та України. Боксер відзначив успіх, запально виконавши гопак.

Повне відео бою Максим Продан — Мірко Марчетті:

Раніше повідомлялося, що український боксер Василь Ломаченко знову опублікував неоднозначне відео в Instagram.

Нагадаємо, Loma оскандалився в США, зробивши спільний знімок із бійцем, наближеним до рамзана кадирова.