Бой Усик - Фьюри отменен или нет: что говорят промоутеры

Представители спортсменов сделали сенсационные заявления

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе украинец Александр Усик (20-0, 13 КО) и обладатель титула WBC британец Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 KO) не сумели договориться о проведении супербоя 29 апреля за звание абсолютного чемпиона мира. Тем не менее промоутеры боксеров считают, что не все потеряно.

Об этом сообщает talksport. Промоутер "Цыганского короля" Фрэнк Уоррен все еще надеется, что стороны договорятся, а вот представитель Усика Александр Красюк назвал чудом, если это произойдет.

"Мы собираемся поговорить, и если мы сможем это сделать, мы сообщим, что завершили сделку. Наверное, у нас есть день, может быть, два дня. Я по-прежнему верю, что этот бой может состояться, и я верю, что с волей всех заинтересованных сторон мы сможем добиться успеха", – сказал Уоррен.

К слову, Уоррен отметил, что стороны не договорились о распределении гонорара в реванше. Красюк добавил, что Усик уже не может терпеть прихоти британца, а потому возобновление переговоров можно будет назвать чудом.

"Усик больше не может этого терпеть, больше не хочет идти на компромисс. Он согласился на 30% гонорара и хотел, чтобы бой состоялся. С нашей точки зрения, этот бой не состоится 29 апреля. Может быть, произойдет какое-то чудо", – сказал Красюк.

Напомним, вероятным соперником Александра станет британец Даниель Дюбуа, который является официальным претендентом на титул WBA.

Ранее Усик выступил против допуска россиян к международным соревнованиям.